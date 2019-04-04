對抗中國 印度海軍採購6艘柴電潛艦

2019-04-04 23:41

〔中央社〕為對抗中國潛艦，印度海軍在「75號計畫」（Project 75）下著手採購6艘柴電動力潛艦，估計可能耗資超過5000億盧比（約新台幣2230億元）。

國際亞洲新聞社（ANI）今天引述印度海軍消息人士報導，海軍已向可能參與競標及成為印度合作夥伴的外國供應商發出投標意向書；這些外國供應商在戰略夥伴關係政策下，被要求就建造潛艦提供建議。

印度Zee News報導，海軍準備採購的6艘潛艦是傳統柴電動力潛艦，但比目前在孟買的國營馬札岡船塢公司（Mazagon Dock Limited）建造的6艘鮋魚級（Scorpene）潛艦幾乎大了50%。

與鮋魚級潛艦相比，海軍要採購的6艘潛艦火力，必須比攜帶重型魚雷和法國「飛魚（EXOCET）」系列反艦飛彈的鮋魚級潛艦火力要強上好幾倍。

根據印度海軍的要求，這6艘潛艦要配備重火力，至少擁有12枚對地攻擊巡弋飛彈（LACM）及反艦巡弋飛彈（ASCM），且可在海上攜帶與發射18枚重型魚雷。

印度國防部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）已指派一名海軍軍官擔任採購新潛艦方案的負責人，並設立一個授權方案委員會，由海軍的生產與採購控制主管擔任負責人，推動潛艦採購案。

媒體2月初報導，印度國防部已批准一筆4000億盧比的預算，為海軍建造6艘先進潛艦。來自俄羅斯、法國、德國和瑞典的外國造船廠，正考慮與印度的造船廠結盟，爭取這筆潛艦訂單。

2月初的報導說，印度國防部發言人表示，在「75號計畫」下透過轉讓設計與設備技術和必要的整套技能建造6艘潛艦，將可為印度現有的潛艦設計與製造生態系統提供重要的推動力。

印度海軍擁有約13艘潛艦，但多數老舊，因而以「75號計畫」在2005年和法國簽約採購6艘鮋魚級潛艦，並在印度製造，首艘2017年12月14日交付海軍使用，命名為「卡爾菲利」（Kalvari，意為深海虎鯊）號，剩下5艘預計2020年到2021年全部服役。

印度海軍希望以常規動力潛艦搭配核子動力潛艦組成的艦隊來管理從麻六甲海峽到印度洋的責任區。中國海軍潛艦目前常在這一帶出沒，讓印度有威脅感。

由於中國擁有超過60艘常規動力潛艦和10艘核子潛艦，且愈來愈頻繁出沒印度洋，讓印度備受威脅，印度海軍計畫擁有24艘全新現代化潛艦，逐漸增強在水面下與中國抗衡的實力。

印度海軍目前有100多艘潛艦與水面戰艦，而主要潛在敵人巴基斯坦只有約20艘。

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