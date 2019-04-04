防止臉書擾亂美國選舉 札克柏格：我們有記住2016年的教訓

2019-04-04 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕今天早上臉書創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）接受美國廣播公司（ABC）專訪，在《早安美國》（Good Morning America）節目中，表示對於保護臉書平台公正性與安全的決心，並杜絕其他國家對於2020美國總統大選的干擾。

近來臉書對於個人隱私保護的能力受到質疑，札克柏格對此表示，他對於臉書打擊假訊息與個資洩漏的成效感到自豪，在2019年對資料安全與保障投入的資金，已高於51億美金（約1569億新台幣）。而面對日前於紐西蘭清真寺發生的恐怖攻擊直播，他表示公司必須更加努力減輕與消除事件帶來的負面影響。

臉書的出現影響新聞與選舉的形式，札克柏格在訪談中說明他們會防禦試圖干預選舉的國家，也會不斷加強防範機制，且與相同領域的產業建立合作關係，並透露計劃成立監督委員會，打擊假訊息與攻擊性言論。

札克柏格說：「我們有記住2016年的教訓」並表示對於明年的總統大選，有信心杜絕俄羅斯或其他國家的干預，並保障言論自由。

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