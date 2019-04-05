廣播電台直播竟有搶匪闖入 秒變洗劫實境秀…

2019-04-05 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕巴西聖保羅的網路廣播電台日前在臉書開直播，節目結束前幾分鐘，卻有數名歹徒入侵錄音室搶劫，近30名觀眾目睹主持人和來賓的財物被搜刮一空，電台總經理還差點被上銬！

綜合外媒報導，網路廣播電台SOT於當地時間2日晚間9點錄製節目，臉書同步直播。不料在接近尾聲時，至少有5名歹徒假冒外送員闖入錄音室，現場來賓見狀，從座位上跳起，舉雙手投降退到一旁，節目主持人則頻頻大喊「冷靜！」

在他處的工作人員們也被持槍歹徒逼到錄音室內，蒙面搶匪似乎不在意當時正在直播，肆無忌憚地搜刮桌上手機、來賓的手錶和首飾，威脅「如果你不想死，就保持冷靜」，甚至問現場人員還有沒有其他人在同層樓，對方回答沒有，歹徒揮舞手槍威嚇，「別說謊，想死嗎？」

觀眾們難以置信看了整起搶劫過程持續5分鐘，當地警方也接到數十通緊急報案電話，不過警方趕到現場時，歹徒們已逃之夭夭。

電台總經理桑托斯（Alessandro Santos）說，公司很常訂外送，所以當時毫無防備，一開門歹徒就把槍按在他頭上，脅迫帶他們進入錄音室。有來賓說，當時歹徒進來時，還以為對方在開玩笑，直到有人拿槍進來，才意識到「這是真的」！由於獨獨僅有直播影片的手機沒有被歹徒搶走，影片已被警方列為證物，對此案展開調查。

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