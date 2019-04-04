不滿長期被笑「鳥鳥」太小 男子狠殺女友

2019-04-04 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕住在奧地利的50歲中東女難民娜格莎（Nagsha R.），在2017年遭到40歲的難民男友達班（Daban K.）狠刺頸部4刀殺害，達班供稱不滿一直被娜格莎取笑生殖器太小，並稱是自我防衛才誤將她殺害，週二法院宣判，達班仍被重判無期徒刑。

綜合外媒報導，伊拉克庫德族男子達班，在2005年抵達奧地利獲得難民庇護，但因為在庇護期間犯下了至少3起案件，奧地利政府在2011年撤銷其居留權，但達班並未因此回國反而再次申請難民庇護，2014年政府駁回他的申請，因此達班便開始了非法移民的生活，也遇見了有5名子女的娜格莎，2人並開始了共同生活。

達班在法庭上供稱，平時娜格莎待他不錯，但唯一令他非常不滿的是，娜格莎經常拿他生殖器過小的事情羞辱他，令他感到沒有尊嚴，達班表示，「娜格莎至少隱瞞他3次，去跟其他男人幽會，她一直嫌我生殖器過小，而無法滿足她，因此不想跟我做愛。」達班辯解，最初是娜格莎要持刀攻擊自己，他自衛反擊，才會因此誤殺，最後法官仍判處達班無期徒刑。

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