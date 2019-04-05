三思而「離」！丹麥夫妻想離婚 先強制反思3個月再「上課」

2019-04-05 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥離婚率居高不下，最近丹麥政府通過新的法律，夫妻在離婚前有3個月的「反思期」，若夫妻育有未滿18歲的孩子，則必須強制完成一堂30分鐘的線上課程後才能離婚。

綜合外媒報導，丹麥過去只要在網路上申請，提交表格就能馬上離婚。然而現在根據丹麥政府4月1日生效的新法律，在完成離婚手續前，夫妻將有3個月的「反思期」；此外，育有18歲以下孩子的丹麥夫妻，在提出離婚申請後，會得到一個課程連結，他們必須在「反思期」內，完成30分鐘的線上課程，才算順利完成離婚手續。

這門課程由哥本哈根大學（University of Copenhagen）的研究人員設計，目的是為了幫助夫妻改善溝通問題，針對離婚夫妻可能面臨的17種衝突狀況，提供解決方案。例如：如何替孩子舉辦生日派對、當孩子不安時如何與他們談心等。如果夫妻沒有在3個月內完成此項課程，他們將無法完成離婚手續。

報導指出，這門課程不一定能夠阻止夫妻離婚，但它能夠幫助夫妻以更好的方式處理離婚以及衍生問題。福斯（Henriette Fuchs）育有一個7歲和一個10歲的孩子。她已完成該課程和離婚手續，她表示：「這個方式可以幫助離婚夫妻思考他們必須面對的問題。它會強迫你思考你的感受，以及如何處理特殊情況」。

家庭幫助協會Moedrehjaelpen副主席夏爾德摩斯（Trine Schaldemose）說：「這是一個好的開始。」但她同時也表示，該課程只對「衝突程度不太高的夫妻」才有用。

丹麥政府向來重視孩童與家庭權利，不但提供長達一年的育兒假，還有普遍的公共日間托育服務。根據丹麥統計局（Statistics Denmark）提供的資料，2018年，丹麥共有1萬5000對夫妻離婚，相當於去年結婚對數的46.5%。同時，只有大約70％的孩子與雙親同住，比1980年減少了15％。在越來越多離婚夫妻的狀況下，「共同監護」也越來越普遍。專家認為，最好讓孩子每隔一周與父母一起生活，才能保持密切關係。

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