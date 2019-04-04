紐約「新銳」畫家一幅畫8.6萬...她才2歲

2019-04-04 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名新銳畫家裘恩（Lola June）年僅2歲，上月剛結束她的第2場個人畫展，兩場共展出40幅畫作，售出32件，其中一件價值高達2800美元（約新台幣8.6萬元）。由於裘恩的作品為抽象主義風格，讓她被外界譽為「小畢卡索」。

綜合外媒報導，裘恩在第1次展出時，畫作售出最高價格為1800美元，第2次時則升至2800美元，兩場共售出8成作品，相當熱賣。

裘恩的母親哈維爾（Lucille Javier）表示，雖然不是女兒全部的畫作都喜歡，但依舊了解女兒擁有一定的視野和美感，「人們會說『嘿，這什麼鬼，太胡扯了』，而我也會同意，但有時候藝術不就是這樣胡來？」

報導指出，發掘裘恩天賦的策展人兼藝術家奧斯瑪納（Pajtim Osmanaj），是哈維爾的朋友，某天一起吃飯時，奧斯馬納看見裘恩的塗鴉，竟聯想到知名抽象主義畫家湯伯利（Cy Twombly）和米謝爾（Joan Mitchell）的作品。奧斯馬納稱：「我想看到裘恩創作更多作品，看她如何從更多的畫材中去表達自己。」

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