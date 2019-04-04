不爽被電梯門夾到 外送員一腳踹飛老婦人

2019-04-04 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東一名外送員日前進電梯時被門夾住，認為是電梯內的老奶奶故意關門，因而對其大發脾氣，甚至還一腳將阿嬤踹飛在地，導致這名70多歲的老奶奶最後胸椎骨折，被送往醫院治療。

綜合中媒報導，根據曝光的監視器畫面，3月16日這名外送員跟在老奶奶後面要進入電梯，然而老奶奶卻疑似未注意到後方有人，順手按下電梯門按鈕，導致外送員被電梯門夾到，雙方頓時爆發口角，直到70多歲的老奶奶要離開時，外送員仍感到相當不滿，一氣之下就衝過去打了老奶奶一巴掌，甚至更踹向對方的肚子，導致老奶奶重摔在地，事後被醫生確診為「胸12錐體壓縮骨折」。

對此警方表示，該名外送員已被刑事拘留，目前外送公司已出面先代墊4.5萬人民幣（約新台幣20萬元）的醫藥費，詳細賠償事宜雙方仍有待協商。

許多中國網友紛紛留言，「就算她故意按了關門鍵，也用不著這樣吧？你這是在要她的命啊！」、「這個訂單是有多急」、「兄弟，以後外賣可能得往醫院送了」、「自己不會在外面按一下再進嗎？」、「EQ太差」。

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