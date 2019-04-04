深度45公尺！世界最深泳池 將在波蘭落成

2019-04-04 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕通常水深大約在3公尺左右的游泳池，就會被認為是深水游泳池了，波蘭1座將要落成的深水游泳池，即將打破世界最深游泳池的紀錄，水深約45公尺。

綜合外電報導，波蘭靠近首都華沙的小鎮姆什喬努夫（Mszczonow），最近在建造1座世界最深的游泳池「Deepspot」，水深大約有45公尺，可以容納8000立方公尺的水，大約是27個奧運標準尺寸的游泳池的大小。

「Deepspot」游泳池除了供人游泳、潛水之外，還建造了1座透明的水下隧道，讓不想下水的人可以透過隧道觀察正在潛水的人們，但透過水下隧道，民眾只能看到20公尺深以上的區域，泳池20至45公尺深的部分被設計成像是管子的形狀，較為狹窄。

「Deepspot」預計於今年落成啟用，深度將超越原先世界最深的義大利「Y-40 Deep Joy」游泳池。不過，由於英國的50公尺超深水游泳池，也將於2020年啟用，「Deepspot」的世界最深紀錄，可能不到1年就會被打破。

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