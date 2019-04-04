「掃黑除惡，害人害己」 中國宣傳標語鬧烏龍

2019-04-04 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國宣傳標語鬧笑話！廣西賓陽縣政法委的標語被人發現寫成「掃黑除惡，害人害己」，引發網友熱議廣傳，而當地委員會在得知消息後，隨即修正成正確標語「網路詐騙，害人害己」，並指出是廣告公司在製作時發生失誤。

據《澎湃新聞》報導，該標語是當局在1日展開掃黑除惡相關宣傳工作時，聘請廣告公司製作，正確標語應是：「網路詐騙，害人害己！」當地委員會聲稱，廣告公司在製作時未認真核對，加上相關單位現場監管檢查不到位，才會出現此一嚴重失誤，目前已修正完畢。

此外，報導也分享其他曾在中國出現的烏龍標語，如「科學致貧」、「禁止做人，後果自負」、「堅決產出黑惡勢力」、「生活沒有出路，指望傳銷致富」等。

消息一出，立即引起中國網友熱烈討論，有人表示「想不笑都難」、「怪廣告公司？外賣給你送了狗屎你也吃」、「縣委政法委：一不小心說出了真相」、「說出了自己的心理話當然發現不了錯誤」、「掃黑除惡害人害己，好像還有點道理」。

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