上空照校內瘋傳 女教師遭解雇後向校方求償9000萬

2019-04-04 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州的25歲女教師勞倫（Lauren Miranda），在2016年傳給男友一張上空照，卻不知為何後來被學生取得，並在校內瘋傳，勞倫因此被校方解雇，但勞倫卻認為校方的舉動不公平與不合理，因此決定與律師召開記者會，並對校方提告並求償300萬美元（約台幣9千萬元）。

綜合外媒報導，勞倫是位數學教師，根據校方的教師觀察報告顯示，她是致力讓所有學生進步的傑出教師，她的男友是同校的另1名教師，勞倫將在2016年攝於自家臥室的上空自拍照傳給男友，卻意外被另1名學生取得，結果在學校被瘋狂流傳。

勞倫被校方以「不恰當的行為、壞榜樣」的理由開除，勞倫相當不滿意校方處理方法，她指出從沒有在任何社群網站po出該照片與傳給第3人，校方因為自己是女性而開除她，是性別歧視。

勞倫的律師強（John Ray）表示，如果今天是男老師坦胸自拍，就不會有爭議與問題，「這起事件只是因為發生在一個女人身上，然後她就被開除了」勞倫表示自己的職涯、名聲已經被毀了，因此向校方索賠300萬美元。

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