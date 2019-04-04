武漢「打狗令」 警察當街打死寵物犬 飼主護犬也挨揍

2019-04-04 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢市為了舉辦世界軍人運動會，3月頒布「打狗令」，全面撲殺流浪犬及肩高超過45公分的家養寵物犬。日前有警察在光天化日下當著飼主的面，將狗活活打死，引發民眾不滿。

綜合媒體報導，動保團體「動保立法委網巡組」2日在微博上發布當地居民提供的影片，一群警察手持棍棒，在飼主面前把已被捕狗器控制而奄奄一息、1歲的德國牧羊犬當場擊斃，隨後便將狗屍丟上車，街上還留下大灘血跡。飼主一家人想阻止警察的行徑，也被毆傷。為此該家人十分傷心，表示「身心都受到傷害」。

消息曝光後，動保立法委網巡組3日指出，最近發出的微博貼文疑似都「被消失」，而且搶奪居民寵物犬和抓捕流浪動物的情況更加猖獗，還有人補充、爆料，當地警方除了按狗的身高抓捕外，如果遇到飼主護犬，可以視之為「襲警」；認為應該從源頭控制數量，而不是一味殺狗；「動保立法委網巡組」也強調，對於打狗暴行，武漢市民積怨已深，「請武漢市政府趕緊懸崖勒馬」，若再一意孤行，後果恐不堪設想。

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