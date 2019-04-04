真的嗎 ? 研究 : 較常口交可能比較不會流產

2019-04-04 18:32

〔國際中心／綜合報導〕據英國《每日郵報》3日報導，最新研究報告指出，經常幫男性伴侶口交的女性可能較不容易再次流產。科學家指出，過去的研究可能過分專注母親本生的生物學，而不是父親體液的影響，這項發現指出了一個新研究方向。

研究人員認為，吞咽精液可以增強孕婦的免疫系統，從而使胎兒更有可能健康成長。他們說，這可能是因為精液含有來自男性體內的賀爾蒙和蛋白質，母親可以利用它來建立耐受性，使其免疫系統不太可能排斥胎兒並導致其死亡。

這項研究刊登在最新一期《生殖免疫學期刊》（Journal of Reproductive Immunology）。報告中指出，陰道暴露於精液這種無保護的性行為， 也可能在試圖懷孕的夫婦中發揮重要作用，但精液在腸道可能被較好地吸收。

來自荷蘭萊頓大學醫學中心（Leiden University Medical Centre）的研究人員測試了他們的理論，比較了234名女性的妊娠史和口交性生活習慣，發現經常流產的女性替伴侶口交頻率明顯減少。雖然非流產組中73％的女性經常進行口交，但對照的流產組中只有57％的人做過口交。

研究人員寫道，口服接觸精液似乎會以積極的方式影響妊娠結局。他們補充說：「我們的研究結果表明，較少的口交與反復流產之間存在關聯。」

科學家承認這項研究很小，並沒有提供吞咽精液導致較低流產率的證據，但是他們相信這項結果可以表明兩者之間存在關聯，只是需要進行更多的研究。

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