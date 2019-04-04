曾動員世界徵女友 單身10年「肥宅蛙」找到茱麗葉終脫魯！

單身10年的瑟溫卡斯水蛙羅密歐終於找到女友。（圖片由Global Wildlife Conservation授權提供使用）

2019-04-04 16:35

〔影音新聞／綜合報導〕還記得去年一隻向世界募資徵女友的「單身肥宅蛙」羅密歐嗎？經過科研團隊的努力，羅密歐真的找到了「茱麗葉」，而且成功配對啦！

「羅密歐」是玻利維亞的一隻瀕危種瑟溫卡斯水蛙，自從牠2008年被科學家找到之後，10年來一直找不到牠的其他夥伴，也開始被認為牠或許是世界上最後一隻瑟溫卡斯水蛙。由於瑟溫卡斯水蛙的平均壽命只有15年，已經10歲的羅密歐再找不到配偶，就代表瑟溫卡斯水蛙將會絕種。為了幫牠維繫種族，科學家把羅密歐照片放上交友網站，不只成功製造話題，也發起募資希望全世界都能來幫忙，讓科研團隊有經費能深入雲霧森林幫羅密歐找女友。之後募資計畫順利成功，科研團隊花了一個月在河流中尋找瑟溫卡斯水蛙，終於在今年1月成功發現了「茱麗葉」，同時還發現了另外兩隻雄蛙跟兩隻年輕雌蛙。

雖然科學家們想讓牠們早點見面，但為了確保茱麗葉沒有帶著讓瑟溫卡斯水蛙幾乎滅絕的蛙壺菌，羅密歐與茱麗葉在3/1才終於正式見面。兩蛙看來也相當中意彼此，現在牠們住在同一個水族箱中，茱麗葉游到哪裡羅密歐就跟到哪裡，還會留下一點自己的蟲子給茱麗葉吃。由於科學家對於瑟溫卡斯水蛙的了解實在太少，現在尚不能確定牠們什麼時候會誕下下一代，但目前至少能夠確定，那天也許並不會讓大家等候太久。

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