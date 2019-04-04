紐西蘭清真寺恐襲明開庭 槍手被控50項謀殺罪

2019-04-04 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城（Christchurch）3月中旬發生清真寺連環恐襲事件，共釀50人死亡，警方今天發表聲明指出，28歲的澳洲籍白人槍手塔蘭特（Brenton Tarrant）遭控50項謀殺罪及39項謀殺未遂罪，本案即將開庭審理，而塔蘭特也將在明天出席本案首場聽證會。

綜合外媒報導，紐國警方今天下午發表一份書面聲明，公布對塔蘭特的最新指控，警方表示，後者涉嫌在3月15日闖入當地2座清真寺，持強大武器對寺內外穆斯林進行掃射，合計共謀殺50人，並對39人意圖謀殺未遂，警方宣稱，目前還有部分指控尚在研議中。

報導指出，基督城高等法院明天將審理本案，屆時被關在最高安全級別監獄的塔蘭特將透過視訊方式「出席」首場聽證會，據悉，這將是一次「相對簡短」的聽證會。

審理此案的法官表示，這次聽證會並不會針對案情進行深入討論，而是要確認塔蘭特法律代理人的身分，據稱，塔蘭特堅持由自己擔任辯護律師，在本次的聽證會上，他並不會被要求提出抗辯。

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