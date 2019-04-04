糗！日本公布「令和」英譯 竟與18禁遊戲主題曲撞名

2019-04-04 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本1日公布新年號「令和」，這是日本248個年號，代表新朝代來臨，其中「令」為首度出現在年號的字，由於外媒對「令和」翻譯各有不同，日本外務省公布了官方英文翻譯「Beautiful Harmony」，不料卻與18禁遊戲扯上關係。

綜合媒體報導，日本公布新年號「令和」後，許多外媒紛紛把「令」字理解為秩序、諭令等意思，《英國廣播公司》譯為「order and harmony」（秩序與和諧）、《紐約時報》也用「order and peace」（秩序與和平）來解釋。

由於翻譯眾說紛紜，日本外務省決定公布官方解釋，日本外務省負責人表示：「要完美地把令和的意義給翻譯相當困難，但為了避免產生較大的歧義，甚至完全不同的解讀，我們決定公佈這一英文解釋」，強調的「令」並不是指「命令」，而是美好的意思，所以應翻成「beautiful harmony」（美麗的和諧）。

不料有網友在網路上搜尋「beautiful harmony」的意思，卻赫然發現「beautiful harmony」是一首2006年發售的18禁遊戲主題曲，許多網友紛紛湧入留言笑稱「令和紀念」、「這是國歌嗎」、「國民成人遊戲」、「柚子社（該開發公司）歷史地位最高的一刻」。

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