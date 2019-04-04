還來不及開記者會... Nissan前董事長再度被捕

2019-04-04 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕日產汽車（Nissan）前董事長高恩（Carlos Ghosn）今天（4日）早上因為遭指控有「不當金融行為」而在日本東京再度被捕。高恩宣稱他再度被捕是一件「蠻橫且令人無法接受」的行為。

根據《法新社》報導，這位65歲汽車大亨才剛經歷超過100天的拘留，被保釋出獄後，不到1個月的現在又再度被日本當局逮捕。高恩透過他的律師表示「今天早上對我進行的逮捕行為實在是既蠻橫又令人無法接受」，「這完全是Nissan高層為了讓我噤聲而再次誤導了檢調單位」。

檢察官則表示，高恩是因為在2015到2018年間持續從Nissan轉出總計達1500萬美元（約新台幣4.6億元）的資金，且被懷疑其中有1/3用於個人支出，而遭到逮捕。他被指控的罪嫌包含低報自己的薪資所得以圖利，以及將個人投資的財務損失轉移到Nissan的財務報表上。一份檢調單位發出的聲明稱「被告有責任應該監管Nissan的營運，使其不遭遇虧損，但他只為圖利自身而背叛了這項重大責任」。

高恩上個月保釋出獄後第一時間否認所有指控，並且在Twitter上稱自己將於4月11日召開記者會以「揭露事實」。現在，他的律師則表示將在週四稍晚對媒體發表談話。Nissan發言人指出，該公司的內部調查已經揭露了「重大證據」足以證明這一連串「明目張膽的行為」，Nissan接著將好好處理「造成這種不當行為的管理缺失」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/