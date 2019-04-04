要看通俄門完整調查報告 眾院司委會授權發傳票

2019-04-04 04:12

〔中央社〕美國國會眾議院司法委員會今天授權發出傳票，要求司法部長巴爾交出特別檢察官穆勒調查「通俄門」案的完整報告，將為取得可能不利總統川普的秘密證詞展開影響重大的法律戰。

巴爾（Bill Barr）10天前提出穆勒（Robert Mueller）報告的摘要，內容只有4頁，表示穆勒並未發現證據顯示川普競選團隊在2016年總統大選與俄羅斯勾結。眾院司法委員會如今要求巴爾幾天內自行交出完整調查報告，以及基本的調查資料。

由民主黨掌控的司委會是以24票對17票通過授權主席納德勒（Jerry Nadler）對司法部發出傳票，要求取得未經刪節的穆勒調查報告全文，以及5名前川普陣營幕僚的相關文件與證詞，其中包括他的首席競選策士巴農（Steve Bannon）。

民主黨籍的納德勒說：「我們將在短期內與司法部長合作，希望他將向我們揭露完整報告和基本資料。」

他又說：「不過，他若是不照辦，我們很快就會發出傳票。」

巴爾上週告訴國會，最快能在4月中旬前向國會和社會大眾公布穆勒近400頁調查報告的刪節版。納德勒表示，司委會有權看到完整報告和相關證據。

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