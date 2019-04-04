柯賓會梅伊談化解脫歐僵局 提2次公投未獲協議

2019-04-04 02:52

〔中央社〕英國在野工黨領袖柯賓表示，他今天與保守黨首相梅伊會談，商討突破英國脫離歐洲聯盟僵局的可能方式，雙方對於舉行第2次脫歐公投的選項並未達成協議。

路透社報導，柯賓（Jeremy Corbyn）說：「會議開始時我就提起此事。我說這是本黨政策，我們希望推動由公眾投票的選項，以防止無協議脫歐或根據糟糕的協議脫歐。」

他又說：「沒有就此事達成協議。我們只是將此列為議題之一。」

柯賓認為梅伊願做的讓步還不夠多。他說：「並未如我預期出現那麼大的改變。這次會議有益，但還沒有結論。」

記者問起梅伊是否接受他所主張在脫歐後與歐盟建立關稅同盟的選項，他說：「這些我們都討論到了。」

梅伊的發言人表示，梅伊與柯賓舉行了建設性的會談，商討如何突破英國脫離歐洲聯盟的僵局，雙方都展現彈性。

這位發言人說：「今天的會談具有建設性，雙方都展現彈性，並承諾要終結英國目前的不確定局面。」

兩黨團隊明天將繼續會商細節。

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