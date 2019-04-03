空氣品質報告：全球90％以上人口無法呼吸新鮮空氣

2019-04-03 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國獨立研究機構健康影響研究所（Health Effects Institute，HEI）今天公布的「全球空氣品質報告」（State of Global Air Report）顯示，全球有90%以上的人口，他們所處地區的空氣品質已超過世界衛生組織訂立的最低標準，嚴重影響人體健康。

報告顯示，光是在2017年，印度就有超過120萬人死於空氣污染，在印度十大死因中排名第三。印度政府為了解決污染問題已制定多項計畫，包括為低於貧窮線以下家庭婦女提供液化石油氣的家庭液化石油氣計畫（Household LPG program），以及國家潔淨空氣計畫（National Clean Air Programme），希望未來幾年能使印度民眾比較健康。

2017年全球因長期暴露在室外或室內空氣污染，約導致500萬人死於中風、糖尿病、心臟病、肺癌和慢性肺病，同時增加所有人感染呼吸道、心血管疾病的機率。全球每年死於空氣污染相關疾病的人數超過因道路交通事故或感染瘧疾而死的人數，卻因空氣污染造成的傷害較不易察覺，可能被人忽略，但此問題對人類已造成巨大傷害，成為急需解決的災害。

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