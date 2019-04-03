2017年全球空汙報告出爐 PM2.5讓人類少活了1.47億年

2019-04-03 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕一份針對2017年全球空氣汙染的研究報告指出，空汙造成全球平均預期壽命縮短20個月，不過各地的預期壽命縮短並不平均，在南亞的平均預期壽命減少30個月，已開發國家則減少不到5個月。在2017年中，全人類因空氣汙染損失了1億4700萬年。

綜合外媒報導，這份〈2019年全球空氣品質報告〉（State of Global Air 2019），由美國健康影響研究所（Health Effects Institute）以及加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）合力研究發表。該報告指出，空氣污染在全球造成的死亡人數，超過了營養不良、酗酒、交通事故、運動缺乏等風險因素，勘與吸菸相比，是導致預期壽命縮短的第5大原因，

報告指出，長期曝露在室內外空氣污染中導致衍生出包括中風、糖尿病、心臟病和肺癌等疾病，造成2017年有近500萬人死亡，而其中有300萬人的死因要直接歸因於PM2.5。

根據該報告，2017年空氣汙染造成，124萬3000名中國人死亡。印度124萬1000人死亡。南韓1萬7300人，日本4萬9600人，台灣1萬2700人。換算為每10萬人的死亡人數分別為，印度132人、中國73人、台灣33人、南韓22人、日本11人。

該報告指出，南亞地區，包括印度、孟加拉、巴基斯坦和尼波爾的空氣汙染共造成150萬人死亡。

以每10萬人死於空汙的比例來看，前7高分別為，大洋洲196人，撒哈拉以南非洲中部132人，南亞129人，撒哈拉以南非洲東部105人、撒哈拉以南非洲西部103人、中亞79人、東亞73人。

空汙造成全球平均預期壽命縮短20個月。不過該報告指出，「空汙造成平均預期壽命的縮短並不平等」，現在在南亞出生的孩童平均預期壽命縮短了30個月。而在東亞出生的孩童平均預期壽命縮短了23個月。至於在已開發國家出生的孩童，因空汙減少的預期壽命平均下來不到5個月。

這份報告指出，2017年全球因空汙所減少的預期壽命，一共達1億4700萬年。

2019年全球空氣品質報告

全球因空汙所減少的預期壽命分布狀況。（圖擷取自interesting engineering）

中國、印度、日本、南韓、台灣因空汙死亡人數比較圖。（圖擷取自State of Global Air 2019網站）

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