「平成最強美女演員」票選出爐！ 新垣結衣僅排第二…

2019-04-03 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本今年4月30日明仁天皇退位後，代表平成時代即將結束，日本《Goo Ranking》網站在網路上票選了過去30年來「平成最強美女演員排行」，這次新垣結衣排行第2，奪得第1的則是北川景子。

據《Goo Ranking》的排行顯示，日劇女神北川景子五官深邃鼻子高挺，拿下了網友票選的最高票。北川景子2016年嫁給了音樂人Daigo後人氣依舊不減，在「最想擁有的臉蛋排行」也總是名列前茅，許多女性甚至會模仿北川景子眼妝和眉妝。

有「國民老婆」之稱的新垣結衣，在演出日劇《月薪嬌妻》人氣始終居高不下，陸續還有《空中急診英雄》、《無法成為野獸的我們》等作品，新垣結衣長相自然清甜，眉宇之間總是散發的親切感，拿下了平成最強美女演員的第2名。

不過排行公布後網友表示不同意見，有網友認為，「廣末涼子呢？」、是「石原應該第一才是」、「嚴格來說一堆是昭和的人」、「沒有酒井法子？」

平成最強美女演員排行：

1.北川景子

2.新垣結衣

3.石原聰美

4.綾瀨遙

5.深田恭子

6.石田百合子

7.佐佐木希

8.柴崎幸

9.菅野美穂

9.澤尻英龍華

第10名～第59名排行

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