14歲少年與「小1歲」女友私奔 被抓才知對方已28歲

2019-04-03 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本兵庫縣一名14歲國中生，在網路上認識了一名「13歲少女」，2人相約到賓館開房間、私奔，最後被兵庫縣警方以違反青少年愛護條例逮捕，少年事後才知這名「少女」已經28歲，感到震驚不已。

根據《神戶新聞》報導，這名28歲的「少女」是位上班族，2人在2018年8月透過網路聊天認識，一見鍾情的2人很快就在神戶市內賓館發生性行為。

但2人在交往過程中，少年家人對這段關係完全不知情。直到今年1月，少年留下一張紙條寫下「我想跟她在一起」，就離家與女友私奔，家人驚覺不對勁才報警。

警方之後循線找到2人，並以違反青少年愛護條例逮捕這名「少女」。少年表示，女友曾說「我比你小1歲」。但這名女子實際年齡為28歲，足足少了15歲，也讓人疑惑是否為保養得宜才蒙混過關。

神戶區檢察廳4月1日以違反青少年愛護條例起訴28歲女子，神戶簡易法庭當天判處50萬日圓罰款（約14萬新台幣）。

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