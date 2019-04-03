斯里蘭卡恢復死刑 國際特赦組織：無法遏止犯罪

2019-04-03 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）於今年2月7日宣布會在兩個月之內恢復執行死刑，並優先處決毒品相關案件的罪犯，國際特赦組織（Amnesty International）今日發表聲明，譴責斯里蘭卡政府，並說明死刑無法遏止毒品犯罪，而已廢除死刑的國家，其等同死刑程度的罪犯人數並未增加。

綜合外媒報導，斯里蘭卡從1976年最後一次執行死刑後廢除該制度，如今結束了43年以來未執行死刑的紀錄，並在官方報紙上徵劊子手。斯里蘭卡總統表示，此決策是受菲律賓總理杜特蒂影響，欲借鑑他的鐵血手腕遏止毒品犯罪，防止日益氾濫的毒品猖獗問題，與同時延伸的犯罪行為。

如今死刑隨時可能開始執行，國際特赦組織發表聲明，表示死刑並無法阻止毒品相關犯罪，且不能有效達到嚇阻作用，甚至必須承擔因為誤判而造成冤獄的風險，尤其是少數群體或社經背景較低的人，可能無法獲得公平的判決而損失權益，因此呼籲斯里蘭卡政府應尊重生命，而非採取報復性的制度。

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