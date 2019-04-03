研判兩國關係改善 中國擬換下任期最長的駐日大使

2019-04-03 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕根據《日本放送協會（NHK）》引述消息報導，中國政府認為兩國當前外交關係已經改善，是更換駐日大使的時機。報導指出，中國已通知日本政府，將改派他人接替現任駐日大使程永華的職務。預計將於5月返中的程永華駐日9年，是中國歷任駐日大使中任期最長的。

《NHK》報導表示，程永華2010年2月到任時，中日雙方就因中國漁船進入釣魚台列嶼事件交惡。2012年日本單方面宣布釣魚台列嶼「國有化」，使中日關係進一步惡化。該報導指出，程永華居中協調，以個人人脈修補中日關係。去年《中日和平友好條約》締結40週年，中國國務院總理李克強與日本首相安倍晉三先後互訪，程永華在其中的角色不可謂不重要。

報導指出，中國政府認為兩國當前外交關係已經改善，是更換駐日大使的時機。

程永華精通日語，被稱為知日派。他是1972年中日關係正常化後，被中國政府派遣至日本的留學生之一，1957年進入東京八王子的私立創價大學。程永華曾進入中國外務省，負責對日外交、亞洲區域外交，曾任亞洲局副局長。2003至2006年間程永華在中國駐東京大使館擔當公使，2010年起擔任大使，前後在日本大約25年的時間。

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