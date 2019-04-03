俄軍新裝備「閃光盾」 可使敵人暫時失明、產生幻覺

2019-04-03 16:24

〔國際中心／綜合報導〕英國《泰晤士報》上月曾披露，俄羅斯海軍「戈爾什科夫海軍上將」號護衛艦所裝備的武器能夠引起潛在敵人的精神錯亂和嘔吐，如今又運用這種黑科技打造一款新型防護盾牌，特別之處是它配備了閃光燈以進行視覺干擾。俄方宣稱這種「閃光盾」不但可以在近距離戰鬥中提供保護，可以使敵人因強光而暫時失明，甚至產生幻覺。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄國國防部日前公布了一段特種部隊模擬對恐怖分子控制建築物進行攻堅的影片。當中一支部隊在行動時攜帶了一個「頗具前衛科技風」的裝甲盾牌。盾牌上配有明亮的閃光燈。報導指出，工程師對盾牌上閃光的間隔時間進行了精心計算，可使潛在敵人暫時失明、被迷惑，甚至產生幻覺。

俄羅斯研發的光學武器不止是盾牌。俄媒之前也曾報一種更大型、可以配備在車輛軍艦上的光學干擾系統，目的是讓敵方的狙擊手、雷射測距儀與導航系統「失明」。

這種被稱為Filin 5P-42的非致命光學干擾系統已部署在俄羅斯海軍的幾艘戰艦上。它的有效射程可達5公里，專為海軍、陸軍、執法部門及國家警衛隊設計。

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