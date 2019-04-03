想為女祈福...他上飛機前竟向外擲3硬幣 被拘留10天

2019-04-03 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名糊塗爸爸因聽信長輩說搭機前要「擲硬幣」，象徵落地平安，竟在登機口對外擲了3枚硬幣，造成班機延誤，該名糊塗爸爸更被處以行政拘留10天。

綜合外媒報導，31歲的夏姓男子帶著妻子及4個月大的女兒從湖北武漢天河國際機場登機要前往烏魯木齊，豈料夏男從飛機及空橋連接處縫隙向外丟了東西引起機組人員緊戒，馬上通知安檢及警方到場查看，果然在地面找到夏男丟擲的3枚硬幣，經詢問後才得知，竟是為了祈福、保平安。

報導表示，夏男說，4個月大的女兒第1次搭飛機，長輩指示要對地面丟幾枚硬筆祈福平安，在安檢的時候突然想起長輩的叮嚀，身上卻僅有1角，怕誠意不足還去購物換了2玫1元硬幣，但礙於候機室都在高樓層，碰不到地面，才會選擇在飛機及空橋間的空隙丟擲。

報導指出，雖經調查後夏男並沒有丟擲任何會造成大眾危害的物品，但由於丟擲硬幣擾亂了秩序，害飛機延誤近1小時，夏男被警方逮捕後處以10天拘留。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/