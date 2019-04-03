籲台美關係重要性...留美台灣青年募資刊美媒傳心聲！

2019-04-03 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院多名議員於美國時間（1日）提出「台灣保證法」草案，加上即將到來的4月10日是《台灣關係法》第40週年，一群留美的台灣年輕人趁著「台灣熱」發起募資 活動，欲向美媒買下全版廣告，向美國呼籲台美關係的重要性，並支持該草案。

「Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」在臉書上表示，要在4月10日，台灣關係法40年前通過生效那天於《華盛頓時報》（Washington Times） 刊登全版廣告，向美國呼籲台美關係的重要性，並支持與簽署這個草案（H.Res.248）。

該網站指出，發起募資計畫的緣由因目前草案僅在眾議院提出，參議院版本仍未有下文，因此想利用在美媒刊登廣告的方式，喚起美國議員們對這個法案的關注，進而增加連署數或是促成參議院版本提出，最重要的是「#把台灣人的心聲傳達到美國」，並強調這是一個「宣傳台灣」的機會。

至於當初選擇《華郵》的原因則是因為相對其他主流媒體，《華郵》刊登全版廣告僅需5000美元（約台幣15萬元）較易達成，不過今日臉書更新消息表示，目前刊登《華郵》的目標已達標，將開始第2階段計畫，募資1萬5千美元（約台幣46萬元）在國會主流大報《國會山報》（The Hill）刊登全版廣告，來向美國的朋友呼籲台美關係的重要性，並支持與簽署最近眾議院第248號「挑戰一中原則」決議案（H.Res.248）。

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