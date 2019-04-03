7成日本人喜歡新年號 「令和」早被中國註冊成酒類商標！

2019-04-03 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府1日宣布，將自5月1日德仁皇太子登基後，正式啟用新年號「令和」；此外，日本媒體的民調也顯示有73.7%的民眾喜歡新年號。不過，這個廣受7成以上日本人喜愛的新年號，竟有媒體發現早在2017年就在中國被註冊為酒類的商標。

綜合媒體報導，「令和」在2017年被中國河北省某民眾申請做為清酒、米酒、葡萄酒等酒類商品的商標。這個申請已經被批准，並且在2018年10月到2028年10月間有效，商家位置據稱在河北省的石家莊。

日本國內原則上禁止使用新年號作為商品名或申請為商標。日本律師河野英仁則向朝日電視台表示，這項早在2017年就進行的申請應該只是偶然。當時該中國民眾除了「令和」外，還申請了大量以2個漢字組合而成的商標。

不過此舉也引起擔心，認為新年號公布後，中國應該會出現更多以「令和」為名的註冊商標。因為在同一個網站搜尋會發現，中國目前已經有76個含有「平成」字樣的商標。

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