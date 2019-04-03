「世界最長髮」準女大生首度剪髮 捐贈獻愛心
列印

日本準女大生川原華唯都曾獲金氏世界紀錄認證為世界最長髮的青少年。（圖取自373news.com）

日本準女大生川原華唯都曾獲金氏世界紀錄認證為世界最長髮的青少年。（圖取自373news.com）

2019-04-03 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本19歲女學生川原華唯都去年曾以傲人的155.5公分長髮，獲金氏世界紀錄認證「世界最長髮青少年」，她昨天迎來人生首度剪髮，並將剪下來的長髮捐贈給製作醫用假髮的非營利組織。

根據《共同社》報導，川原華唯都去年3月申請金氏世界紀錄，獲得「擁有世界最長頭髮的人（13到17歲）」的稱號，不過由於即將步入大學階段，且為了迎接日本新年號，川原華唯都經思量後決定剪去留蓄多年的愛髮，並在昨天正式完成落髮。

川原華唯都的母親MIYUKI憶述，過去10幾年來，自己與丈夫兩人每天都要幫女兒整理這頭長髮，如今幫她洗最後一次頭，心中感覺「有些失落」，不過她也樂觀地表示，在剪髮後，女兒看起來很時尚、很可愛。

住在鹿兒島的川原華唯都自出生起就沒剪過頭髮，一開始是因要遮掩頭上治療後留下的傷疤才沒剪，久而久之就覺得剪了很可惜，在家人的支持下繼續留長。她在獲得金氏世界紀錄認證時就曾表示，未來將剪去長髮，捐贈給有關單位作慈善用途。

  • 川原華唯都的母親每天都要替女兒梳理長髮。（擷取自推特）

    川原華唯都的母親每天都要替女兒梳理長髮。（擷取自推特）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/