「世界最長髮」準女大生首度剪髮 捐贈獻愛心

2019-04-03 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本19歲女學生川原華唯都去年曾以傲人的155.5公分長髮，獲金氏世界紀錄認證「世界最長髮青少年」，她昨天迎來人生首度剪髮，並將剪下來的長髮捐贈給製作醫用假髮的非營利組織。

根據《共同社》報導，川原華唯都去年3月申請金氏世界紀錄，獲得「擁有世界最長頭髮的人（13到17歲）」的稱號，不過由於即將步入大學階段，且為了迎接日本新年號，川原華唯都經思量後決定剪去留蓄多年的愛髮，並在昨天正式完成落髮。

川原華唯都的母親MIYUKI憶述，過去10幾年來，自己與丈夫兩人每天都要幫女兒整理這頭長髮，如今幫她洗最後一次頭，心中感覺「有些失落」，不過她也樂觀地表示，在剪髮後，女兒看起來很時尚、很可愛。

住在鹿兒島的川原華唯都自出生起就沒剪過頭髮，一開始是因要遮掩頭上治療後留下的傷疤才沒剪，久而久之就覺得剪了很可惜，在家人的支持下繼續留長。她在獲得金氏世界紀錄認證時就曾表示，未來將剪去長髮，捐贈給有關單位作慈善用途。

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