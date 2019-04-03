打破僵局 梅伊尋求進一步延後脫歐並與工黨談

2019-04-03 02:52

〔中央社〕英國首相梅伊（Theresa May）今天表示，她將要求歐洲聯盟進一步延長英國脫歐談判時間，好讓她有時間與工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）會談，打破脫歐僵局。

歐盟目前為英國設下的期限是4月12日，在此之前通過脫歐協議、達成一項替代方案，不然就是無協議脫歐。

梅伊就如何策劃路徑，走出脫歐迷宮，主持7個多小時的內閣會議後，在唐寧街發表倉促安排的聲明表示，她將尋求進一步延長脫歐時間。

她表示：「我們有必要進一步延長（歐盟里斯本條約）第50條（Article 50）（的脫歐程序），延長時間儘可能的短，通過協議就結束。我們有必要清楚延長的目的，以確保我們及時和井然有序地離開。」

「我提議與反對黨領袖坐下來談，嘗試達成我們都能遵守的計畫，以確保我們離開歐盟，並且是以有協議的方式離開歐盟。」

梅伊表示，如果她無法與柯賓就一致方法達成協議，政府將同意一些與歐盟未來關係的選項，並讓國會下院就這些選項進行一系列表決。

她表示，政府會遵守下院的決定。

梅伊的脫歐協議3度遭國會否決後，昨天所有脫歐替代方案再遭到國會議員否決。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/