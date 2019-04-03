又被女性指控不當觸碰 拜登陣營：這是抹黑！

2019-04-03 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國前副總統拜登（Joe Biden）日前被一名前州議員指控性騷擾，昨日又有第2名女性出面表示拜登對她曾有不恰當的觸摸。這已是3日內的第2起，拜登的發言人強調，這是「抹黑」。

綜合外媒報導，前民主黨內華達州議員露西·佛洛斯（Lucy Flores）近日指控拜登在2014年的一場選舉造勢活動對她性騷擾。而昨天，康乃狄克州一名43歲女子拉波斯（Amy Lappos）向媒體表示，拜登在一次募款餐會上對她有不當觸摸。

拉波斯表示，2009年她擔任康乃狄克州聯邦眾議員海姆斯（Jim Himes）的助理，餐會活動在一名募款人的住宅舉行。當時拜登進入廚房感謝競選人員，隨後，拜登走向她，「他把雙手捂在我的臉頰兩側，並將我拉近他。我心想『天啊！他要親我！』但拜登並沒有，只是以鼻子磨擦我的鼻子，然後就離開了」。

回憶起這件事，拉波斯表示她覺得「奇怪且不舒服」。她認為拜登「絕對沒有尊重我的個人界限」。但因為當時拜登是副總統，而她只是一個普通人，所以拉波斯當時並沒有表達不滿。拉波斯表示：「跨越那條界線並不是慈祥的表現。它不合文化，也不是出於疼愛，而是性別偏見或厭女症。」

美國政界盛傳拜登有意參選明年的美國總統，這些負面消息很可能讓拜登的選舉之路增添困難。對於這些性騷擾指控，拜登陣營的發言人魯索（Bill Russo）表示，這些是右翼和網路言論利用照片進行的「抹黑」。

而拜登也發表聲明，稱：「在我多年的競選活動和公眾事務生涯中，我提供了無數的握手、擁抱、支持及安慰，我從來沒有一次認為自己行為不恰當。如果有人指出我這麼做，我會恭敬地傾聽，但那絕不是我的本意。」

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