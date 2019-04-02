再不約砲就絕種！ 牠苦等10年…茱麗葉幫脫魯了

2019-04-02 22:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕玻利維亞一隻名叫羅密歐的特有瀕危雄性「瑟溫卡斯」（Sehuencas）水蛙，過去10年從來沒有婚配對象，更別談生兒女，是名符其實的「魯蛙」。現在終於傳出好消息，羅密歐找到了「茱麗葉」，並已經在第一次約會就嘗試嘿咻，有望繁殖出下一代。先前科學家警告說，羅密歐再不「約砲」，瑟溫卡斯水蛙就要絕種，現在他們可以稍喘口氣，靜待好消息。

羅密歐在2008年被捕獲，並被送進玻利維亞的自然歷史博物館圈養，他曾被認為是世界上最後一隻瑟溫卡斯公水蛙。去年館方在約會網站Match.com為他貼出徵婚啟事，因為羅密歐如果再不約砲做愛，就怕這種水蛙恐將滅絕。

隨後全球野生動物保育協會（Global Wildlife Conservation）與玻利維亞兩棲動物協會聯手，找尋母水蛙，更在1月間傳來好消息，科學家在森林進行考察時，發現了3公2母薩瑟溫卡斯水蛙，也是近10年來首次在野外發現瑟溫卡斯水蛙的蹤跡，讓科學家相當振奮。

2隻雌性水蛙被帶回博物館，其中一隻年紀太輕，不適合繁殖，幸好朱麗葉看來很健康，年紀剛好，就被欽點為羅密歐的伴侶。朱麗葉性格活躍好動，是游泳健將，完全不介意對著鏡頭，還試過偷走。羅密歐則是標準宅男，文靜、胖胖的、常常躲開鏡頭。牠們暫時只有一個共同愛好——吃蟲子。

雖然朱麗葉看來活力十足，但為謹慎起見，在讓牠接觸羅密歐前需要一段觀察檢疫期，以確保朱麗葉沒有感染威脅整個蛙類的蛙壺菌（chytrid fungus）。

工作人員表示，上月1日羅密歐跟茱麗葉初次見面，就表現得非常興奮，不時在牠面前快速張合後腿腳趾吸引對方，並嘗試跟牠交配，而且指羅密歐對茱麗葉很好，不但跟出跟入，更獻上自己的食物。工作人員稱，羅密歐起初未能掌握交配的抱接動作，但不久後就得心應手，在首日最長一次更達15分鐘，相信很快就可以成功交配，綿延子嗣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/