NASA拍到「太空蝴蝶」 孕育數百顆新恆星

2019-04-02 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）史匹哲太空望遠鏡（Spitzer Space Telescope）日前拍攝到一張紅色的「太空蝴蝶」，實際上它是一個星雲，也是孕育數百顆恆星的區域，被命名為韋斯特豪特40（Westerhout 40，簡稱W40）。

據綜合外媒報導，NASA噴氣推進實驗室（JPL）指出，「W40」有如美麗的紅色蝴蝶，這個星雲是由一個巨大氣體和塵埃雲所組成，距離太陽1400光年，在那裡可能形成新的恆星。蝴蝶的兩個「翅膀」是灼熱的星際氣體所形成的泡泡，這些星際氣體來自該區域最炙熱、質量最大、集合眾多恆星所在的一個星團。其中，最炙熱、質量最大的一顆恆星為「W40 IRS 1a」，它位於該星團的中央附近。

NASA噴氣推進實驗室（JPL）說明，除了美麗之外，「W40」還呈現了恆星的形成，以及如何導致幫助它形成的雲氣消失。在太空中巨大的氣體和塵埃雲裡，重力將材料拉到一起形成緻密的團塊。當這些團塊達到臨界密度時，恆星會在其核心中形成。

然而，來自這些氣體雲中的巨大恆星的輻射和星風，結合了這些恆星最終爆炸時，物質會噴射到太空中，形成像「W40」那樣的氣泡，但是過程裡還是會分散氣體和塵埃，破壞原本緊密的團塊，並減少或阻止新的恆星形成。

除了「W40」之外，在圖像的右上角還看到另一個星團，名為巨蛇南（Serpens south），相較之下比「W40」年輕，最終也會透過爆炸，產生類似於「W40」的氣泡。

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