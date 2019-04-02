美政壇大老 再次呼籲台美洽簽自由貿易協定

2019-04-02 16:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國空軍兩架殲11型戰機近日挑釁踰越台海中線，使美國政府方面為台灣發聲之際，華府重量級智庫「傳統基金會」創辦人佛訥2日在「美國之音」的訪問中指出，即使勢必會造成北京不快，美台之間仍須儘快開始商討簽訂自由貿易協定（FTA），「我們和北京之間有很多難題，和台灣之間有很多機會。」

據報導，與共和黨關係密切的佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）指出，美中之間的貿易談判可能會在60天內見分曉，而接下來美台自由貿易協定無可避免地會被推到檯面上。不過他認為，美台FTA將在美國國會獲跨黨派強力支持，因為無論是共和或民主黨、參院或眾院，都認為「自由台灣存在的事實，具有高度積極、深刻的意義」。

在「傳統基金會」3月27日主辦的「台灣與美國：印太區域中之持久夥伴關係」論壇上，蔡英文總統在夏威夷透過視訊發表演說，強調台美FTA有助降低台灣在經濟方面依賴中國，導致中方政治影響力入侵台灣的情況。與會的參院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），及眾院外交事務委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho），均認同美台FTA的必要性。

此外，針對台灣或美台關係是否為美中談判其中一張「牌」，佛訥指美台關係本身具有堅實基礎，相信台灣不是華府眼中的談判籌碼。曾任美國前副總統錢尼（Dick Cheney）副國安顧問的葉望輝（Stephen J.Yates）更強調，國會推出的一系列強化美台關係之決議法案，川普均「毫無保留地簽署通過」，這意味白宮及行政當局將在美台關係上有所成就。

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