敢殺人卻怕痛？死囚欲求「無痛死亡」 美最高法院駁回

2019-04-02 15:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦最高法院1日明確表示，美國憲法並不能保證每位死刑犯「無痛死亡」，這項裁決為一名有罕見醫學狀況的死囚執行注射死刑清除了障礙。

據《路透》報導，現年50歲的密蘇里州死囚巴克魯（Russell Bucklew）辯稱，注射死刑可能會因他先天性疾病（稱為海綿狀血管瘤）而導致身體充血腫瘤破裂，從而帶來不必要的痛苦。這違反美國憲法第八修正案，禁止殘忍和不尋常的懲罰。

巴克魯1996年因對前女友及其新伴侶和6歲兒子，犯下襲擊、強姦、謀殺和綁架罪行而被判處死刑。在最近的法庭文件中，巴克魯認為他的先天性海綿狀血管瘤，如果透過注射致死將導致他過度疼痛，並要求該改用毒氣行刑。

保守派大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）撰寫的裁決中，最高法院以5票對4票的結果，裁定巴克魯沒有提供足夠的證據，讓他們允許他請求下級法院允許用致命氣體處決他。

2017年被川普總統任命為最高法院大法官的戈蘇奇表示，沒有證據表明巴克魯選擇的致命氣體替代方案會帶來更少的痛苦。

戈蘇奇指出，巴克魯因20多年前犯下的罪行正在等待處決。他認為巴克魯通過一場又一場的訴訟，設法延期執行死刑。

在密蘇里州，執行死刑可以使用注射或氣體，但該州實際上只使用注射死刑。

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