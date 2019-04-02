哈紹吉慘死案 《華郵》爆料：殺手中有數人受過美國訓練

2019-04-02 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕華郵記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）去年在沙國駐土耳其領事館遭殺害、肢解，引發國際社會關心，外界紛紛指控幕後黑手為沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德。而《華盛頓郵報》近日爆料，當時殺害哈紹吉的殺手團隊中，有數人曾受過美方的訓練。

據《華盛頓郵報》報導，華郵專欄作家大衛．伊格納蒂斯（David Ignatius）匿名採訪美國與沙國的十多名相關人士，大衛指出，負責監視、綁架、拘留和凌虐沙國人民的「沙烏地快速干預小組」（Saudi Rapid Intervention Group）當中的成員，有數名曾接受過美方的訓練。

大衛指出：「美國中情局（CIA）提醒其他政府部門，指部份特別訓練可能由位於阿肯色州的私人訓練軍事公司『老虎1號隊』（Tier 1 Group）進行，該公司持有美國國務院發出的牌照，且訓練是在哈紹吉遇害前進行，之後並無繼續。」

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