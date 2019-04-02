「台灣是川普最重要考驗」美媒促川普售台F-16V

2019-04-02 14:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國週日派出兩架殲11型戰鬥機越過海峽中線，對台挑釁。《華爾街日報》今（1）發表社論分析台海現況，並指出美國出售F-16V將能嚇阻共軍，而美國的太平洋盟邦也都在看，想知道川普將如何回應中國的步步進逼，「台灣是川普最重要的考驗」。

中國週日派出兩架殲11型戰鬥機越過海峽中線，對台直接挑釁。美日昨前後對此事發表評論，美國白宮國安顧問波頓並於美東時間1日說，中國軍事挑釁無法贏得台灣民心，只會使珍惜民主的人民決心更加堅定，並重申「台灣關係法」與美國承諾的明確。

《華爾街日報》編輯部今（1）也在網路上發表題為〈台灣海峽的緊張局勢〉的社論，該評論將刊登在2日出刊的紙本《華爾街日報》。

社論中除描述共軍2架殲11戰機於3月31日越過台海中線的情形，「凸顯中共軍機侵門踏戶的危險」。也提到總統蔡英文向中國提出嚴正抗議，提醒北京當局不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海現狀。

社論也引用蔡總統上週過境夏威夷時，向華府智庫傳統基金會發表談話，談話中證實台灣已向美提出F-16V與M1戰車的採購需求。

社論指出，北京可能不滿美艦航行台海與軍購案等發展，因此派出戰機越過台海中線、升高緊張情勢，企圖讓華府相信美方不值得冒險支持台灣民主。社論寫道，中方過去這種策略奏效，美國多位總統都未批准售台新式戰機，使國共兩軍戰機數量嚴重失衡。

社論最後說，近期的新聞報導已經指出美國政府即將批准對台軍售，出售比台灣現有機隊更先進的F-16V，將能在台海對共軍產生有效嚇阻。社論說，如同蔡總統在夏威夷所說，「軍售將向世界展現美國對台防衛承諾」，且美國的太平洋盟邦也都在看，想知道川普會怎麼回應中國的步步進逼，「台灣是川普最重要的考驗」。

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