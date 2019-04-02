梅伊四連敗！「脫歐協議」4選項 英國會全數否決

2019-04-02 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊的脫歐協議今（1日）晨第四度向國會闖關，結果再度重演，4個替代方案，一樣全被否決，未能達成共識，倘若英國未在4月12日前前向歐盟提出新方案，恐面臨在無協議情況下脫離歐洲聯盟的硬脫歐。

綜合外媒報導，在脫歐協議第三度於國會闖關失敗後，把範圍縮小為4個選項，包括「與歐盟建立永久性關稅同盟」、「挪威式脫歐（共同市場2.0）」、「再次公投確認國會通過的脫歐協議」及「表決是否撤回里斯本條約第50條停止脫歐」等方案，在今晨進行第二輪指示性投票。

結果4項方案全軍覆沒，其中被外界認為最有可能通過的「與歐盟建立永久性關稅同盟」以273票贊成、276票反對，3票之差惜敗；挪威模式共同巿場2.0方案261票贊成、282票反對；再次公投確認國會通過的脫歐協議280票贊成、292票；撤回里斯本條約第50條則以191票贊成、292票反對遭否決。

提出共同市場2.0提案的保守黨議員博爾斯（Nick Boles）在表決後發言表示，已竭盡所能找出妥協方案，但「我的政黨拒絕妥協」，他對此深感遺憾，當場宣布脫黨。

英媒日前分析，梅伊的脫歐協議4度遭表決，除了4月12日無協議脫歐，還有撤回或延後落實規範脫歐程序的里斯本條約第50條（即留歐）外，其結果可能是第5度就梅伊的脫歐協議進行表決、重新與歐盟協商、提前大選，或再次舉行脫歐公投。

不過，英國政府仍信心十足，他們認為，據投票顯示政府的脫歐方案是最好的，暗示或於本週再次在國會闖關。

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