中國人權雪上加霜 被爆在UN會議間耍手段扼殺批評聲浪

2019-04-02 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕人權組織「人權觀察」（HRW）昨揭露，中國上月在聯合國人權理事會議（UNHRC）期間，試圖藉遊說、施壓與威脅他國外交使團，遏止批評北京惡質人權紀錄的聲音。

綜合媒體報導，人權觀察表示，中國上月致函數個駐日內瓦的外交使團，敦促勿出席美國、加拿大、德國、荷蘭與英國等，在3月13日舉辦的新疆人權問題討論會。據了解，該封信函由中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表俞建華署名，並指為顧及雙邊關係、長期多邊合作，要求勿協辦、參與或現身這場周邊會議。

人權觀察日內瓦分部主任費雪（John Fisher）指出，多年來中國頻頻「在檯面下削弱聯合國人權機制」；而其對待新疆穆斯林的方式犯眾怒，「使中國進入恐慌模式」、「企圖動用公司部門的各種壓力，抵制協調一致的國際行動」。

中國方面並未立即證實或評論，但已有幾名外交官坦承，曾在相關會議前收到信函。部分國家的外交使團也透露，中國外交官「親自前來警告」不得與會。據了解，該場討論會在聯合國人權理事會為期3週的會議間舉行，主要聚焦在外傳高達百萬名維吾爾人、多數突厥裔穆斯林少數族群，被關押在位於新疆的拘留中心。

數名外交官另稱，中國曾施壓要求他們在上月15日審議人權紀錄期間替其背書。匿名官員透露，「他們窮盡洪荒之力，階段性管理所有事物」；「當你看見僅少數國家談論新疆時，我敢肯定它確實發揮作用」；其他官員則說，「他們絕不會等閒視之」。

根據人權觀察表示，中國官員向聯合國施壓，要求將聯合國專家、非政府組織提供的資料，從普遍定期審議（UPR）報告中剔除，並試圖阻撓維吾爾維權人士艾沙（Dolkun Isa）取得出席活動許可。

報導統計，將近100個國家要求在總結時發言，但僅13個獲得發言權，首先發言的是馬利，接著依照字母順序讓菲律賓等上台，「這意味著來自歐洲、北美大多數的批評聲音，沒有被叫到，僅挪威反對中國新疆政策」。據悉，非政府組織雖有發言機會，不過，與中國關係較為友好的團體，搶下10個位置的其中6個。

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