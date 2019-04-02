波音還需額外工作 美聯邦航空總署：737 MAX繼續停飛

2019-04-02 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 Max機型，在5個月內連續發生兩起空難，造成重大傷亡，各國紛紛停飛該機型，波音更新疑似造成空難的機動特性增強系統（MCAS），希望能早日解禁，不過美國聯邦航空總署（FAA）表示，波音737 Max仍需停飛數週。

綜合美媒報導，波音更新737 Max系統，主要變化包括飛機的機動特性增強系統（MCAS），自動駕駛控制系統現在將從兩個攻角感測器接收數據，而不是僅有一個。另外，如果兩個感測器差異超過5.5度，MCAS系統將會失效，不會與駕駛搶控制權，將飛機的機頭推低。

不過美國聯邦航空總署1日宣布，波音公司還需做「額外工作」，聯邦航空局預計在未來幾週內收到波音公司最終的系統修復方案，但在「嚴格審查」通過前，不會批准安裝此更新，意味著波音最快仍需等數週才有機會復飛。

波音公司也發表聲明中，稱「安全是我們的第一要務，將採取徹底且有條不紊的方法來開發和測試更新，以確保我們所花的時間能做到正確」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/