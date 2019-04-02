印度擊毀衛星爆破400碎片 NASA：對太空站構成威脅

2019-04-02 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕印度27日成功發射反衛星飛彈，摧毀1枚在太空中的低軌道衛星，成為全球第4個擁有擊落衛星能力的國家。然而，印度這項舉動卻也受到NASA批評，指被擊毀的衛星將產生400多枚繞地運行的碎片，將對國際太空站（ISS）構成致命威脅。

綜合外媒報導，美國太空總署（NASA）署長布萊登斯汀（Jim Bridenstine）表示，印度擊毀的人造衛星原於相對較低的300公里高空繞地運行，此衛星遭炸毀後產生約400件碎片，其中部分直徑超過10公分的碎片現已被NASA掌握行蹤，但仍有絕大部分體積較小的碎片無法被追蹤。

布萊登斯汀進一步指出，雖然該人造衛星繞地高度僅300多公里，低於國際太空站及其餘多數人造衛星的軌道高度，但由於炸毀過程該系統動能增加，目前已知有24件碎片高度達到國際太空站頂端上方，近期可能構成嚴重威脅。

布萊登斯汀表示，受印度這次舉動的影響，國際太空站未來10天與前述碎片發生碰撞的風險將上升44%，不過他也強調，近期若未發生嚴重碰撞，此風險將隨著部分碎片進入大氣層後燃燒殆盡而下降。

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