白宮官員控川普 濫發女兒女婿等人安全許可

2019-04-02 05:36

〔中央社〕美國白宮一名安全顧問紐柏德（Tricia Newbold） 透露，川普總統曾推翻安全專家的決定，授予十多人有問題的安全許可，包括他的女兒伊凡卡（Ivanka）和女婿庫許納（Jared Kushner）。

紐柏德在國會告訴民主黨籍議員，最初有數十名政府官員不得授予安全許可，原因在這些官員或受外國影響、有利益衝突、涉及可疑和犯罪行為，或有財務問題、吸毒，而令人擔心。

她說，川普任命的白宮前人事安全主任克萊因（Carl Kline）就曾針對2名高層官員的安全許可問題，推翻了文官的判斷。

紐柏德的指控在眾議院監督委員會主席康明茲（Elijah Cummings）今天寄送給白宮的信函中引述，並由康明茲予以公布。

康明茲信中引述紐柏德告訴監督委員會的話說：「如果我明知我們的問題可能衝擊到國家安全，卻還坐視，那對我自己、我的國家和我的孩子就毫無裨益。我覺得，此刻我的最後希望是，讓我們的辦公室恢復正直誠實。」

康明茲表示，他計畫傳喚克萊因到國會；如果白宮沒有交出他索取的文件，他將發出更多傳票。

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