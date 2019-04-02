共軍越海峽中線 美軍事學者：中國只想征服台灣

2019-04-02 04:36

〔中央社〕共軍日前越過台灣海峽中線，美國台海軍事專家易思安表示，這顯示中國國家主席習近平是個窮兵黷武的軍國主義者，不樂見台海和平穩定，不想維持現狀，企望征服台灣。

中共解放軍2架殲11戰機台北時間3月31日上午11時越過台灣海峽中線，並進入台灣西南面空域，空軍增派戰機緊急升空攔截後，共軍飛返中線以西。對於共軍的行動，總統蔡英文表示，她不僅要提出嚴重的抗議，也要鄭重地提醒北京當局，不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）分析，共軍的挑釁證明習近平是個積極且雄心勃勃的軍國主義者。顯而易見地，習近平並不樂見台海和平與穩定、不想維持現狀，而是希望征服台灣，並制定計劃逐步實施。

易思安指出，中國共產黨有三大目標，這些目標是中共對台作為的基礎。首先是將台灣從美國和其他國家中孤立出來；其次是利用宣傳，讓台灣民眾以為處於絕望境地；第三是收集情報，為將來襲擊台灣做準備。

易思安表示，中共寄望透過戰機跨越海峽中線作法推進這三項目標。一方面恐嚇美國，讓美國不會出售台灣新型F-16V戰機；其次是更加孤立台灣，削弱台灣民眾的信心與抵抗意志；透過挑戰台灣空軍方式，共軍還能收集有關的反應時間與戰術能力等寶貴情報。北京還能操縱台灣輿論處理此一事件，用以試圖進一步破壞台灣民主。

他表示，美國政府已經開始意識到中國對台灣構成的威脅，以及對印度太平洋區域和平的影響。華盛頓方面會持續增加對台灣的支持，不只是因為台灣在地緣戰略上的重要地位，也因為台灣是個自由民主國家，與美國共享基本價值。台灣是負責任的國家，中國則不是。

但易思安也坦言，美台之間還有許多艱苦工作要做。華府與台北之間的關係或許是40年最好的一段時期，但尚未達到應有以及未來該有的水準。（編輯：張佑之）

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