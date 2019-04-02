共軍越中線 美國務院：北京試圖改變現狀有害

2019-04-02 04:28

〔中央社〕對於共軍日前越過台灣海峽中線，美國國務院今天表示，北京試圖片面改變現況、破壞區域和平架構做法是有害的。美國呼籲北京應停止強制脅迫手段，並恢復與台灣民選政府對話。

中共解放軍2架殲11戰機台北時間3月31日上午11時越過台灣海峽中線，並進入台灣西南面空域，空軍增派戰機緊急升空攔截後，共軍飛返中線以西。總統蔡英文表示，她不僅要提出嚴重的抗議，也要鄭重地提醒北京當局，不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀。

對於共軍的行動，美國國務院今天以不具名發言人背景說明方式回覆中央社郵件表示，美國反對任何一方旨在改變現狀的片面行動，包括訴諸武力或其他形式脅迫。北京試圖片面改變台灣海峽現狀的做法有害，不利於區域穩定，反而破壞數十年來和平、穩定與發展架構。

這名發言人呼籲北京應該停止強制脅迫手段，恢復與台灣民選政府對話。

發言人並指出，根據台灣關係法，以任何非和平手段影響台灣的未來，包括抵制或禁運，都會受到美國嚴重的關切。

美國務院也重申，台灣是可信賴的夥伴、民主政治典範，也是世界一股良善的力量。美國敦促中國放棄對台灣人民安全、社會、經濟制度的脅迫。

至截稿為止，美國國防部尚未對共軍越過台灣海峽中線一事回應。（編輯：張佑之）

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