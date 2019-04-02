英脫歐前景表決 4個選項出爐

2019-04-02 01:28

〔中央社〕英國國會今天晚間8時（台北時間2日凌晨3時）將針對脫歐前景選項再度表決，包括把脫歐協議交付公投，以及關稅同盟等選項，都被納入表決清單。

英國國會3月25日通過修正案，決定由國會奪下對於脫歐進程的主導權，進行「指示性投票」（indicative votes），找出議員真正想要的脫歐前景。

雖然指示性投票並沒有法律效力，但可以讓英國首相梅伊（Theresa May）作為行動參考。不過，3月27日的第一次投票，8個選項都沒有過半數，結果是白忙一場。

由於梅伊的脫歐協議在3月29日第3度遭到國會否決，表態權再度回到國會。

國會晚間將舉行第2輪指示性投票。下議院議長貝爾考（John Bercow）下午挑出4個選項，包括保守黨議員提出的關稅同盟與共同市場2.0、工黨議員提出的第2次脫歐公投，以及蘇格蘭民族黨（SNP）議員提出的脫歐選擇權交由國會。

關稅同盟選項在3月27日以271票反對、265票支持落敗，票數差距最小。共同市場2.0則是以283票反對、189票支持落敗。把脫歐協議交付公投的選項上次得到268票，是最高票，不過反對票有295票。

脫歐選擇權交由國會的提案內容是先設法延長脫歐期限，若沒有成功，就交由國會決定是否要撤回里斯本條約第50條。這個選項上次得票數是293票反對、184票支持。

保守黨議員今天將有自由投票權，不用聽從黨的指揮，不過閣員被要求棄權。

梅伊的脫歐協議3度遭到國會否決後，必須在4月12日之前告知歐盟下一步，決定是要乾脆無協議脫歐，或是尋求再延長脫歐期限。

歐盟對於脫歐歹戲拖棚已經耐性漸失。歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）昨天警告，歐盟的耐性已快被磨光，還敦促倫敦當局最好在數小時或數日之內，對脫歐協議做出決定。（編輯：張佑之）

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