日本新年號選定過程 安倍：應保密30年

2019-04-02 00:22

〔中央社〕日本政府今天公布5月1日起皇太子即位為新日皇後要使用的新年號「令和」。日本首相安倍晉三今晚在媒體上表示，有關新年號選定過程的文書何時公開，他認為基本上要等30年。

安倍表示，記載新年號「令和」的選定過程等的行政文書的公開時間，基本上考慮需保密30年。因為思考出這個新年號的人士是德高望重的人，所以有必要等30年後才能公布。

安倍透露，他首度看到「令和」一詞是上個月的事。內閣官房長官菅義偉委託幾位學者研擬新年號，經過整理後，向安倍做報告。

安倍表示，上個月他看到幾個方案當中有「令和」，在聽取說明後，覺得令和一詞聽起來富新鮮感。

有關新年號首度取自於日本的古籍萬葉集，而非取自於中國古籍一事，安倍表示，由各界專家學者所組成的「有關年號的懇談會」成員以及大部分的內閣閣員都希望能從日本的古籍選出新年號。

共同社報導，專家猜測提議新年號「令和」的可能是2013年獲贈文化勳章的萬葉學者、89歲的中西進，他目前是日本文化研究中心的名譽教授。

中西於1970年因萬葉史的研究獲贈日本學士院賞，精通日本古籍，也熟悉漢籍，著作有「萬葉集的比較文學研究」、「日本文學與漢詩」等。

報導指出，去年10月採訪中西時，中西避談是否受到政府委託研擬新年號。上個月上旬，中西再被共同社問到此事時說：「與我無關。」

有相關人士表示，受到政府委託研擬新年號的可能還有現年86歲的中國古典文學專家、二松學舍大學前校長石川忠久、92歲的中國古代史專家、前學習院大學校長小倉芳彥。（編輯：林治平）

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