莫三比克爆發霍亂疫情 至少517例、已1死

2019-04-02 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶氣旋伊代（Idai）在莫三比克、辛巴威和馬拉威已造成超過800人死亡，莫三比克滿目瘡痍的港口城市貝拉（Beira）雪上加霜爆發霍亂疫情，至今至少有517個病例，並已有1人死亡。

綜合外媒報導，莫三比克和國際衛生工作者正努力遏制霍亂疫情，自上週確診最初5個霍亂病例以來，罹患這種急性腹瀉病的人數急遽上升，週日公布了517個確診病例，幾乎是前一天數字的2倍。當局週六表示有271人確診罹患霍亂。

世界衛生組織貝拉團隊負責人懷特威克（David Wightwick）1日表示，貝拉已有7個霍亂治療中心，貝拉附近的恩雅馬坦達區（Nhamatanda）正在建立2個治療中心。他表示，本週三將開始接種疫苗，共90萬劑，「這應該會削弱疫情大爆發的情況」。

懷特威克說，「霍亂是我們最直接的的挑戰」，但為民眾提供充足的營養並對抗瘧疾等疾病也是優先事項。他說，目前約有9.8萬人流離失所，「住在帆布下」。

莫三比克風災死亡人數目前已上升至518人，辛巴威有259人死亡，馬拉威有56人死亡，總人數已超過815人。但當局警告，這只是初步死亡人數，因為洪水退去後，出現了更多的罹難者。

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