人工智慧能具幽默感？ 專家警告：恐有殺人風險

2019-04-01 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧、機器人科技日新月異，科學家正在研究如何讓人工智慧理解人類更複雜的情緒，但有專家指出，如果給予機器人「幽默感」，可能導致嚴重後果，例如殺人。

據英國《每日郵報》指出，許多專家認為讓機器學習更複雜的人類情緒，能讓它們更容易令人親近。德國達姆施塔特理工大學（Darmstadt University of Technology）的米勒教授（Tristan Miller）指出，尤其是讓機器懂得「幽默」、「諷刺」等，更能幫助它們進行跨語言的翻譯。

但是美國德州康莫斯農工大學（Texas A&M University-Commerce）的漢普曼（Kiki Hempelmann）則認為，人工智慧永遠不能理解人類的笑話，它們「並不需要」幽默，也無法理解笑話語境。她補充道：「它們可能會因為覺得幽默而開始殺人。」

「幽默感」是一個極度複雜的概念，必須輸入巨量的語境才有可能達到，要讓機器理解非常困難。米勒教授解釋道：「由於理解一個笑話，必須先擁有許多背景知識、常識等等的『真實生活』經驗，目前對程式語言所寫成的人工智慧來說還太難。」

因此專家們強調，「幽默感」可能是未來人工智慧機器接受「圖靈測驗」（Turing Test），測試出機器能否自主思考的重要指標和突破點。

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