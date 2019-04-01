禁止VPN服務商在中國投放廣告 Google被批討好北京

2019-04-01 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕據外媒指出，Google禁止2個「翻牆」軟體的網站在中國投放廣告，批評人士認為，這些訊息代表這家美國科技巨頭正努力討好中國政府。

英國《金融時報》報，科技公司「VPNMentor」提供虛擬私人網路（VPN）服務讓用戶得以繞過中國「網路長城」，並避免被監控，過去兩年來一直透過Google向中國用戶賣廣告，該公司上週卻表示，廣告已被Google喊卡。同樣提供VPN服務的網站「Top10VPN」上週三也表示，透過Google向中國投放廣告幾個月後，也收到了相同的通知，在中國發布廣告「被停止」。

「VPNMentor」在推特發布一封電子郵件的截圖，發信者疑似是Google，內容稱「由於當地法律限制，目前Google不允許在中國推廣VPN服務」。

中國的外企、遊客和當地民眾得透過VPN才可訪問被「網路長城」阻擋的全球網站，包括Google、臉書等平台。Google在中國的第3方網站投放VPN相關廣告。

報導引述Google指出，中國的VPN廣告禁令已經存在了好幾年，「長期以來的政策，禁止在我們的網絡中為VPN提供廣告」。上週五，中國市場監管機構網路平台加強對廣告的審查。

有批評人士指出，Google此舉是在向中國政府表達「善意」，其過去因監管問題而退出中國市場，與中國政府關係微妙，因此可能不得不做些額外的努力以討好中國政府，重新獲得批准再度進入市場。

但Google強調，禁止VPN廣告的決定，與公司試圖重新進入中國市場「完全無關」，重申該公司無意在中國推出搜尋引擎。Google先前被揭在開發閹割版的搜尋引擎，計畫代號為「蜻蜓」。

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