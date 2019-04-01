怕胖怕排隊？中國流行「代吃喝」服務 真有人買單

2019-04-01 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國電子商務平台近日流行起「代吃代喝」服務，賣家號稱「你想吃啥？我幫你！」，幫怕胖的客戶代為吃喝，事後除了用文字描述該食物或飲料的顏色、味道外，還可以拍攝影片和照片傳給買家。

綜合中媒報導，中國平台最近推出不少「代喝奶茶」、「代吃火鍋」服務，賣家聲稱，客戶不必再擔心自己發胖、高血糖、高血脂、高血壓，「你的風險，我來承擔」，代吃喝屬客製化服務，買家大約花10元上下的人民幣，就可以請對方幫忙吃、喝掉指定品牌的東西，可以免去買家想吃卻怕排隊或變胖的煩惱。

舉例來說，有網友分享自己代喝奶茶的經驗，客人想知道奶茶的包裝、味道和口感，客人付款後，她會在影片中360度展示產品，用百字描述喝完的感受，如奶茶的顏色、材料、甜度、香氣等，讓對方「過乾癮」。

中國心理諮商師徐冰表示，這種體驗式消費只是求新鮮而已，來得快去得也快，很難變成長期穩定的需求；不過中國經濟學博士張新建抱持不同看法，覺得只要有顧客需求支撐，此種消費模式仍有一定的發展潛力。

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